Coronavirus : Hélène Darroze pousse un coup de gueule contre certains de ses confrères chefs

Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus et du confinement, de nombreuses initiatives sont nées, pour assurer du divertissement aux citoyens français, aider le personnel soignant et les hôpitaux ou encore aider les plus démunis. Si ces mobilisations sont louables, Hélène Darroze elle, tient à distinguer les initiatives sincères des initiatives lancées "pour faire le buzz".

La célèbre cheffe s’est en effet confiée dans les colonnes de l’hebdomadaire Téléstar paru ce lundi 27 avril. L’occasion pour elle de pousser un coup de gueule contre certains de ses confrères chefs cuisiniers qui semblent profiter de la conjoncture actuelle pour se faire bien voir : "Tant que c’est une initiative qui n’est pas là pour nourrir le buzz, moi, ça me convient. […] Que certains en profitent pour se montrer, ça m’horripile !" a lancé celle qui fait partie du jury de l’émission "Top Chef".

"De mon côté, ça fait longtemps que je m’implique dans l’humanitaire, mais je n’en parle pas car je ne suis pas du genre à fanfaronner », a-t-elle ensuite précisé avec fermeté.

Hélène Darroze au plus près de ses filles

Sans donner de noms, la meilleure amie de Læticia Hallyday a ainsi lancé un petit pique sans donner de noms à ceux qui soudainement, ont décidé de préparer des repas pour les plus démunis…

Au cours de cette interview, la cheffe de 53 ans qui est la cofondatrice de l’association caritative "La Bonne étoile" s’est également livrée sur ses deux filles adoptives originaires du Vietnam, Charlotte et Quitterie. Hélène Darroze a notamment confié qu’elle a profité du confinement pour passer plus de temps avec ses deux fillettes : "Durant les premières semaines je me suis posée avant tout. Ça me fait du bien de pouvoir partager davantage de choses avec mes filles. D’habitude nous n’avons pas le même rythme. […] Il faut réaliser que dans notre métier on part tôt le matin et on revient souvent tard le soir".

Par E.S.