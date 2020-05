Coronavirus : Hélène Darroze révèle avoir été contaminée

La situation des restaurateurs est catastrophique en France, Philippe Etchebest a d’ailleurs poussé un coup de gueule pendant le confinement. Mercredi 13 mai, c’est au tour des chefs Hélène Darroze et Jean-François Piège de se mobiliser. Ensemble, ils ont donné une interview à Paris Match et alertent sur l’état de leur profession. "Le pays entier doit nous aider à nous relancer, sinon il y aura une hécatombe de chômeurs et de faillites" explique Hélène Darroze. Jean-François Piège insiste, "remettre les Français dans leur assiette, c’est une question de salut public". Au cours de l’interview, la cheffe révèle avoir contracté le coronavirus, "j’étais hors service, incapable de bouger. Ça m’a calmée !"

"Un coup de massue"

Hélène Darroze qui reconnaît être endettée "jusqu’au cou" a mis du temps pour se remettre du virus. "Nous vivions tous le même choc. Incrédules. Un coup de massue. Il m’a fallu quelques jours pour m’en remettre". Elle avoue que cette pause forcée lui a permis de passer plus de temps avec ses enfants. "Je n’avais jamais pris si régulièrement le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner à la maison avec mes deux filles. Ça m’amène à revoir mon emploi du temps, mes exigences" reconnaît la cheffe. Elle s’est également plongée dans ses souvenirs. "Je n’ai jamais autant pensé à ma vie d’avant, à mes parents, mes grands-parents, j’ai refait plein de recettes de mes grands-mères". Même son de cloche du côté de Jean-François Piège qui a pu partager de bons moments avec son fils et sa femme, il a d’ailleurs une anecdote. "Ma femme est enceinte…et moi j’ai pris 9 kilos ! Là, je me suis mis au régime !"

