Coronavirus : Hélène Rollès se confie sur le tournage à risque des Mystères de l'amour

La série phrase de TMC Les Mystères de l'amour n'a évidemment pas échappé à la crise du coronavirus. Et bonne nouvelle pour les fans de l'émission, les tournages viennent de reprendre. Dans une interview accordée au Parisien, l'actrice principale de la série Hélène Rollès, mère adoptive de deux enfants, se confie sur la situation actuelle mais également sur le retour en plateau. "Comme tous les intermittents, les comédiens n'ont pas le statut de salariés. Cette précarité ajoute du stress. Mais personnellement, je n'étais pas inquiète pour l'avenir. Je connais la force de persuasion de notre producteur Jean-Luc Azoulay. La preuve, on est déjà en train de tourner. Si on n'était pas repartis sur le front aussi vite, là, ça m'aurait inquiétée !".

"J'ai pris un risque"

Hélène Rollès, amie d'Elsa Esnoult est contente d'avoir repris la route des tournages, mais confie être plus prudente que jamais. "Dans cette maison, où on tourne habituellement, je suis en totale confiance. Je peux en témoigner : les maquilleuses sont déjà parfaitement rodées à leurs nouvelles conditions de travail. Avec mes camarades, j'ai été testée au Covid-19. Mais comme pour tous les Français, il y a un éventuel danger à reprendre le boulot, surtout avec les transports en commun. J'ai pris un risque en venant ici car j'ai dû emprunter le train, le taxi, et dormir à l'hôtel."

Elle ajoute ensuite, avec une touche d'humour "D'habitude, tout le monde s'embrasse dans Les Mystères de l'amour ! Moi, ça fait trente ans que je n'embrasse que Nicolas, je suis tellement habituée ! Mais dans ce début de saison, il est à l'hôpital, je suis un peu débarrassée".

Par J.F.