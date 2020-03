Coronavirus : Inès de Koh-Lanta scandalisée, l’infirmière s’en prend à Emmanuel Macron

L’épidémie de coronavirus continue de s’étendre dans tout le pays. Le personnel hospitalier et le gouvernement ont prévenu, le nombre de personnes contaminées et hospitalisées va considérablement augmenter ce week-end et la semaine prochaine. Une situation alarmante d’autant plus que les soignants doivent faire face à une pénurie de masques et autre matériel médical de protection. Parmi eux : Inès. La jeune femme, infirmière, est l’une des candidates de Koh-Lanta, émission diffusée actuellement sur TF1. La jolie brune, que beaucoup avait remarqué pour son maillot échancré, profite de sa nouvelle notoriété pour tirer la sonnette d’alarme et interpeller Emmanuel Macron. "Voilà comment nous avons encore travaillé cette nuit. Vous avez devant vous les conditions dans lesquelles nous travaillons, où nous avons que des patients positifs au Covid-19. Nous n’avons plus de sur-blouse, alors on prend des pantalons jetables pour se camoufler en mettant du sparadrap aux poignets pour fermer les manches et plus de sur-chaussures donc on met des charlottes aux chaussures tranquillement. Merci à Emmanuel Macron. C’est scandaleux !", écrit-elle sur Instagram en montrant à ses abonnés sa tenue de travail.

La jeune femme dénonce les conditions de travail dans les hôpitaux

La jeune femme était de retour au travail pour une garde de nuit après avoir été placée en quarantaine. La semaine dernière, toujours sur ses réseaux sociaux, Inès (actuellement dans l’équipe jaune comme Teheiura), dénonçait déjà la situation des hôpitaux face à l’épidémie de coronavirus. "Je voulais aussi remercier tous ceux qui soutiennent le personnel soignant, ils en ont besoin. Je ne vous explique même pas l’état des lits dans les hôpitaux, l’abondance de patients qu’il y a, c’est du jamais vu ! C’est hallucinant. Hier, quand j’ai vu que vous êtes sorti sur votre balcon pour nous applaudir, ça fait vraiment du bien, vous avez fait pleurer mes collègues. Ça fait du bien de voir que l’humain peut être humain quelques fois", a écrit la candidate de Koh-Lanta.

Par Non Stop People TV