Coronavirus : Inès (Koh-Lanta) paniquée à l'idée d'être contaminée

Le coronavirus gagne du terrain et personne n'est à l'abri. De nombreuses célébrités ont été testées positives au COVID-19. Cette pandémie sévit dans de plus en plus de pays et fait chaque jour, de nouvelles victimes. Alors qu'Emmanuel Macron a pris des mesures exceptionnelles pour tenter d'éviter la propagation du virus en France, la panique est dans tous les esprits. Inès, la candidate qui fait le plus parler d'elle dans la nouvelle saison de Koh-Lanta, après avoir fait sensation dans un bikini plutôt échancré, est en effet très inquiète. La jeune femme est infirmière de profession et elle a été en contact avec un patient contaminé par le coronavirus... Elle a d'ailleurs expliqué qu'elle ressentait des symptômes similaires au COVID-19, d'où son inquiétude plus que logique...

"tu as été en contact avec un patient porteur positif du virus"

C'est dans sa story Instagram qu'Inès a fait part de ses craintes à ses abonnés. Très réactive sur les réseaux sociaux depuis qu'elle s'est faite connaître dans cette nouvelle aventure de Koh-Lanta, Inès a révélé être malade et a écrit un message important sur fond noir pour expliquer la situation : "Quand tu es malade, que tu suspectes d'avoir le coronavirus, mais que tu te dis que non malgré les symptômes, mais qu'au même moment, ton taff t'appelle pour te dire que tu as été en contact avec un patient porteur positif du virus et qu'ils l'ignoraient". Un message plutôt inquiétant qu'il ne faut pas prendre à la légère. Pour le moment, la jeune femme n'a pas redonné de ses nouvelles mais ses abonnés attendent avec impatience d'en savoir plus.

Par Solène Sab