Coronavirus : Jean Benguigui en colère, il qualifie Rémi Salomon de "crétin" (Exclu vidéo)

Fin août, Jordan de Luxe a fait son retour sur Non Stop People aux commandes de son émission "L'instant de Luxe". Chaque jour, le présentateur reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité, mais aussi sur sa vie personnelle. Depuis sa rentrée sur la chaîne, il a pu s'entretenir avec Clara Morgane, Pascal Soetens, Ghislaine Arabian ou encore Lola Marois. Cette dernière est revenue longuement sur son couple avec Jean-Marie Bigard, notamment sur ce jour où l'humoriste a frôlé la mort.

Ce mardi 8 décembre, Jordan de Luxe a reçu Jean Benguigui dans son émission "L'instant de Luxe". L'occasion pour l'acteur de parler de son état de santé, lui qui fêtera ses 77 ans en avril prochain. "Je ne suis pas en très bonne santé, j'ai plein de comorbidités, comme on a à mon âge... Le coeur, les reins, plus rien ne fonctionne en vieillissant. C'est assez étonnant comme expérience. Je ne voudrais pas attraper la saloperie parce que si je l'attrape, je crève. Donc je fais attention. J'attends le vaccin. Je voudrais rester en bonne santé pour pouvoir travailler le plus longtemps possible", a-t-il confié.

"Il devrait être renvoyé"

Dans la suite de l'entretien, Jean Benguigui a évoqué la gestion de la crise du coronavirus par le gouvernement, s'en prenant directement à Rémi Salomon, le représentant des médecins de l'AP-HP. "On n'arrête pas de nous dire : 'Vous êtes vieux, faites attention, ne faites pas Noël en famille'. L'autre crétin qui a dit : 'Alors, on coupe la bûche en deux, papi et mamie mangent dans la cuisine'. Il nous considère comme des bébé, je n'aime pas (...) C'est une obscénité totale, c'est une honte, ce n'est pas possible, il devrait être renvoyé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le mépris des gens comme ça ? Non", a-t-il lâché.

En veut-il aux politiques ? "Non, ils font ce qu'ils peuvent. Dans une crise pareille, c'est très, très compliqué de gouverner. Je ne jette la pierre à personne. Pour nous, les artistes, heureusement qu'il y a Roselyne Bachelot. C'est la seule qui s'intéresse à nous, les autres n'en n'ont rien à faire (...) Elle n'est pas écouté, c'est dommage. C'est notre Angela Merkel en plus élégante", a-t-il répondu.

Par Non Stop People TV