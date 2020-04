Coronavirus : Jean-Marie Bigard raconte son échange "rigolo" avec le Professeur Raoult dans BTP

La France fait face à une crise sanitaire sans précédent. Dans cette situation, et pour tenter d’arrêter la propagation du covid-19, le corps médical est mobilisé. Parmi les chercheurs, le Professeur Didier Raoult prône un traitement à la chloroquine. Une solution qui n’est pas partagée par tous. Mais il peut compter sur le soutien de Laura Tenoudji, d’Amel Bent ou encore de Jean-Marie Bigard. Ce dernier avait défendu l’usage de cette molécule dans une vidéo publiée sur son compte Twitter le 24 mars. Une sortie médiatique qui a touché Didier Raoult. Mardi 31 mars, dans une émission spéciale de « Balance ton post » consacrée au Professeur, l’humoriste a raconté leur échange téléphonique.

"Il m’a dit un truc un peu rigolo"

C8 proposait une soirée spéciale en pleine épidémie de coronavirus. La chaîne a diffusé un documentaire consacré à Didier Raoult, le Professeur qui divise, suivi d’un débat en plateau animé par Cyril Hanouna avec des chroniqueurs et des professionnels de santé. Après l’intervention de plusieurs médecins dans le reportage, la parole a été donnée à Jean-Marie Bigard. Il a raconté leur échangé téléphonique. "On a échangé sur le fait que lui me remerciait de l’avoir soutenu et je lui ai dit que c’était avec un immense plaisir bien évidemment". Mais ce n’est pas tout ! L’humoriste relate également un échange teinté d’humour. "Ensuite, il m’a dit un truc un peu rigolo : ‘Pendant tout le début de cette histoire, je n’ai pensé qu’à un seul truc, votre sketch sur la chauve-souris qui est tout à fait révélateur de ce qui se passe dans la tête des gens quand on se met à paniquer’. Ça l’a amusé de me dire ça" conclut Jean-Marie Bigard.

Par Non Stop People TV