Coronavirus : Jean-Michel Maire contaminé deux fois, il a fait une "lente dépression"

Depuis pratiquement un an, le monde entier connaît une crise sanitaire liée au coronavirus. Cette crise a engendré deux confinements en France afin de lutter contre la propagation du virus venu de Chine. Jean-Michel Maire, chroniqueur emblématique de "Touche pas à mon poste" sur C8, a été particulièrement touché par le coronavirus. Contaminé à deux reprises, Jean-Michel Maire a fait son grand retour dans TPMP ce mardi 15 décembre 2020. L’occasion pour le chroniqueur de Cyril Hanouna de raconter le calvaire qu’il a vécu à cause du virus. Perte de goût, maux de tête, courbatures, toux, fièvre… Jean-Michel Maire n’a pas vécu une période facile. "J’ai perdu du poids. C’est un des seuls avantages du Covid. Comme l’un des symptômes, c’est la perte de goût, du coup quand on n’a plus de goût, on n’a plus d’appétit", relativise-t-il.

"Je suis tombé dans une lente dépression"

Jean-Michel Maire a aussi connu des séquelles psychologiques impressionnantes. "J’avoue que je suis tombé dans une lente dépression. Je m’en sors mieux que d’autres qui ont des responsabilités, qui ont des commerces, des restaurants ou du personnel à charge. Moi je suis tout seul donc ça ne concerne que moi. Mais c’est surtout vis-à-vis de ma famille, de mes enfants que je voyais déjà moins à cause du confinement. Là, du coup, comme on est malade, on ne les voit plus du tout", déplore Jean-Michel Maire. S’il a pu compter sur le soutien des chroniqueurs de TPMP, Jean-Michel Maire va mieux même s’il n’a pas encore retrouvé une forme olympique. "Je retrouve progressivement le goût, j’ai été testé négatif hier, je suis très fatigué, j’ai encore beaucoup de toux", détaille le chroniqueur de Cyril Hanouna.

"Je suis tombé dans une lente dépression" @jmmaireofficiel témoigne dans #TPMP sur les effets psychologique de la #COVID19 ! pic.twitter.com/oZ9yxNejkI — TPMP (@TPMP) December 15, 2020

Par Matilde A.