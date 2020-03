Coronavirus : Jean-Pierre Pernaut absent du 13h, comment reste-t-il en lien avec TF1 ?

Depuis plusieurs semaines, l'Europe est touchée par l'épidémie de coronavirus. Alors que l'Italie a dépassé la barre des 2 000 morts, le bilan en France progresse avec 148 décès et plus de 6 633 cas confirmés. Si le virus a un impact sur le quotidien des Français avec les récentes annonces inédites du gouvernement, il a aussi bousculé le PAF. Alors que plusieurs tournages de séries télévisées ont été suspendus, Valérie Benaïm a annoncé lundi 16 mars qu'elle ne reprenait pas les commandes de son émission "C'est que de la télé !" après avoir été en contact avec une personne atteinte du coronavirus.

Dans la matinée du mardi 17 mars, Jean-Pierre Pernaut a annoncé sur Twitter que Jacques Legros le remplaçait aux commandes du journal de 13 heures. Une décision prise au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron. En effet, le président de la République a appelé la population à ne pas sortir sous peine de sanctions.

"Restez chez vous !"

À 13 heures, Jacques Legros a donc pris les commandes du journal de 13 heures. "Sachez que, de son côté, Jean-Pierre Pernaut travaille en coulisses à la mise en place de moyens pour justement, pouvoir continuer à vous informer au mieux de ces circonstances exceptionnelles", a-t-il de suite précisé. À la fin du journal, il a retrouvé par écrans interposés Jean-Pierre Pernaut qui a choisi "le télé-travail". Ce à quoi le mari de Nathalie Marquay a répondu : "Ce n'est pas du télé-travail, c'est de la télé-maison, des petits studios automatiques. Ca me permet de rester en contact avec vous, de suivre l'information bien évidemment. La technologie nous aide tous à supporter ce confinement", a-t-il commencé.

Il a ensuite lancé un appel aux Français. "Vous avez la télé, le téléphone pour rester en contact les uns avec les autres, mais de grâce, restez chez vous !" Il a ensuite précisé qu'il mettait tout en oeuvre pour continuer à informer son public. "Avec TF1, on essaie de mettre en place tous les moyens pour nous permettre de continuer à vous informer en restant très mobilisés dans les reportages (...) continuer à vous informer au mieux en allégeant au mieux les moyens et en bougeant le moins possible", a-t-il dit.

Salut à tous

Aujourd’hui c’est Jacques LEGROS qui présente le 13H.

De mon côté, en coulisses avec les équipes de l’Info, nous travaillons à l’organisation des moyens pour continuer à vous informer au mieux dans ces circonstances exceptionnelles.

En attendant prenez soin de vous — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) March 17, 2020

