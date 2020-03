Coronavirus : Jean-Pierre Pernaut absent du JT de 13h, les raisons dévoilées

La France tout entière est en confinement pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Lundi soir, Emmanuel Macron a indiqué dans son allocution télévisée qu’à partir de mardi midi, les Français devraient restreindre considérablement leurs déplacements. Seules les sorties pour faire des courses ou un peu d’exercice physique sont autorisées. Le bilan est actuellement de 148 morts en France et de plus de 6000 décès à travers le monde. Les autorités françaises craignent une vague de malades dans les hôpitaux. Face à ces mesures, Jean-Pierre Pernaut qui présente le JT le plus regardé de France (7,2 millions de téléspectateurs et 42% du public global selon Le Parisien) a décidé de s’appliquer dès à présent les règles de confinement et de précaution. Le journaliste fêtera ses 70 ans le 8 avril prochain. Dès ce mardi midi, c’est Jacques Legros qui prendra sa place comme présentateur du JT toujours selon des informations de nos confrères du Parisien.

Le journaliste va fêter ses 70 ans prochainement

Il y a quelques minutes le journaliste s’est exprimé sur Twitter. "Aujourd’hui c’est Jacques Legros qui présente le 13h. De mon côté, en coulisses avec les équipes de l’info, nous travaillons à l’organisation des moyens pour continuer à vous informer au mieux dans ces circonstances exceptionnelles. En attendant prenez soin de vous", écrit-il. Comme le rappelle le quotidien, Jean-Pierre Pernaut a dénoncé plusieurs fois le comportement des Français, un comportement qu’il juge irresponsable. Il avait ainsi lundi taclé les "inconscients" qui s’étaient promenés dans les parcs ce week-end. A noter également que l’époux de la comédienne Nathalie Marquay- Pernaut se remet d’un cancer de la prostate. Il avait dû quitter son fauteuil le temps de se faire soigner à l’automne 2018.

