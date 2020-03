Coronavirus - Kelly Vedovelli : cette décision qu'elle a prise pour protéger ses proches

Apparu pour la première fois sur un marché de Wuhan en Chine, le coronavirus s'est installé depuis plusieurs semaines en Europe où il continue de se propager. Alors que l'Italie est le pays le plus touché de l'Union Européenne avec 24 700 personnes contaminées et plus de 2 800 morts, la France voit son bilan s'alourdir de jour en jour. Le gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures afin de contenir la diffusion du virus sur le territoire et de sensibiliser les Français sur la situation.

Ainsi, depuis dimanche minuit, tous les restaurants, cafés, bars, musées sont fermés jusqu'à nouvel ordre. La France est passée au Stade 3 de l'épidémie. Ce lundi soir, à 20h, Emmanuel Macron s'adressera une nouvelle fois au peuple français. Le président de la République pourrait annoncer un confinement total.

"Prière de respecter les consignes"

Si cette situation affecte le quotidien des Français, le PAF est aussi impacté par la propagation du Coronavirus. Alors que plusieurs tournages de séries sont suspendus, Valérie Benaïm a annoncé qu'elle ne présentera pas son émission quotidienne sur C8 "C'est que de la télé !" après avoir été en contact avec une personne infectée. Cependant, les téléspectateurs retrouveront Cyril Hanouna à partir de 17h45 dans "Touche pas à mon poste" sur C8. Une émission un peu particulière puisque il n'y aura pas de public. De plus, l'animateur utilisera des "caméras automatiques", comme il l'a précisé sur la Toile.

Sur Twitter, Kelly Vedovelli a elle aussi pris une décision par rapport à la propagation du coronavirus. En effet, la chroniqueuse de "Touche pas à mon poste" se met en retrait des réseaux sociaux pour veiller sur sa famille. "Aujourd'hui, je suis triste, morose, chafouin comme vous voulez... En effet, nous traversons une période très difficile qui va nous demander de faire preuve de solidarité, de fraternité et beaucoup de civisme. Par conséquence, je pars veiller sur mes proches, de ce fait, je ne serai plus sur les réseaux. Je vous préviens par respect", a-t-elle posté. Dans un autre message, elle a tenu à envoyer tout son courage "aux médecins" et "infirmières" (voir tweets ci-dessous).

Coucou mes amis virtuels mais sincères

Aujourd’hui je suis triste, morose , chafouin comme vous voulez...

En effet, nous traversons une période très difficile qui va nous demander de faire preuve de solidarité, de fraternité et beaucoup de civisme...

Je compte sur vous — Kelly Vedovelli (@kelly_vedovelli) March 15, 2020

Par conséquent je pars veiller sur mes proches , de ce fait je ne serais plus sur les réseaux.

Je vous préviens par respect , pour ceux qui m’envoient des messages d’amour tous les jours ... les autres ... je me doute bien que ça vous fait une belle jambe mdr — Kelly Vedovelli (@kelly_vedovelli) March 15, 2020

Pour finir, j’aimerais envoyer tout mon courage aux médecins , infirmières et tous ceux qui contribuent de loin ou de près à la guérison de notre beau pays — Kelly Vedovelli (@kelly_vedovelli) March 15, 2020

Prière de respecter les consignes , qu’on puisse de nouveaux nous embrasser et se serrer dans les bras

À très vite ,le plus vite possible ...

Kelly . — Kelly Vedovelli (@kelly_vedovelli) March 15, 2020

Par Clara P