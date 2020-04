Coronavirus : Kheiron en deuil, il rend hommage à une amie décédée

Il y a quelques jours, l'humoriste Kheiron, de son vrai nom Seyed Manouchehr "Nouchi" D. Tabib faisait parler de lui suite à un bad buzz. Sur ses réseaux sociaux, il avait reposté une blague qui n'est pas du tout passée auprès des internautes. Celle-ci avait été rapidement supprimée par son Community Manager pour "éviter un bad buzz". Face a l'ampleur de la polémique, lui valant tout de même d'être lâché par son agent, l'humoriste n'a pas eu d'autre choix que de s'excuser publiquement, mais à sa manière. "Je m'excuse donc auprès de mes fans adeptes d'humour noir et vous promets que ça ne se reproduira plus : mon CM a pour consigne de plus rien jamais rien retirer. Ici, on rit de tout et de tous".

"Je ne suis pas triste"

Mais aujourd'hui, Kheiron, accusé d'être derrière le compte CopyComic, fait parler de lui pour une toute autre raison. Cela fait plusieurs semaines maintenant que le coronavirus sévit à travers la France. La crise sanitaire fait de nombreuses victimes, et le bilan s'alourdit de jour en jour. Et ce mercredi 8 avril, il est en deuil. L'acteur vient de poster une photo sur Twitter d'une dame, "Jeannette". Proche de l'humoriste, cette dernière est décédée des suites du coronavirus.

Il a posté un long message et lui a rendu un bel hommage. "C'était un soleil, une énergie sans limite, une militante, une humaniste. (…) À 87 ans elle était encore à mon spectacle il y a quelques semaines. Elle avait amené son fauteuil roulant et son déambulateur."

Il conclut ensuite "Et je vais vous dire je ne suis pas triste. Au contraire, je suis heureux. Je me sens chanceux car peu de gens ont eu la chance d'avoir eu une "Jeannette" dans leur vie".

