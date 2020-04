Coronavirus : la belle initiative de Stéphane Plaza envers le personnel soignant

C’est tout un pays qui est "en guerre" face à un ennemi invisible. Depuis plusieurs semaines maintenant, les Français doivent respecter une mesure de confinement afin de limiter la propagation du covid-19. Une prise de conscience générale s’est imposée et nombreux sont ceux qui remercient les personnes encore sur le front. Le personnel soignant qui fait face à la crise est largement visé. Tous les soir à 20h des applaudissements fusent depuis les fenêtres de chacun en guise de "merci", Jean-Jacques Goldman leur a dédié une chanson ou encore des cagnottes sont mises en ligne pour aider à financer du matériel. Ce mercredi 1er avril, Stéphane Plaza a posté une vidéo sur son compte Instagram où il remercie tous ceux qui travaillent encore.

Le beau geste de Stéphane Plaza envers le personnel de l’hôpital Bichat

"Mille mercis à notre personnel soignant et tous ceux qui sont en contact avec les malades, et à nos héros de l’ombre : caissiers, livreurs, éboueurs, ceux qui nettoient, ceux qui réparent et tous ceux qui travaillent" débute le présentateur de la chaîne M6. Puis il ajoute que ces personnes "prennent des risques et s’éloignent de leur famille pour nous venir en aide". En cette période particulière où le personnel de santé fait beaucoup de sacrifices face à l'épidémie, Stéphane Plaza a décidé de faire un geste. Il annonce alors : "Je vais donc proposer mon appartement vacant au personnel de santé de l’hôpital Bichat". L’agent immobilier le plus connu du petit écran salue une fois de plus le travail des soignants, "Lorsqu’une personne vous aide alors qu’elle est aussi en difficulté, ce n’est pas de l’aide, pour moi c’est de l’amour".

Par Valentine V.