Coronavirus : la mise au point de Christophe Dechavanne en soutien à sa femme

Les Français doivent respecter des mesures de confinement depuis mardi 17 mars. La meilleure façon de limiter la propagation du virus est de rester chez soi et de ne sortir qu’en cas de nécessité. Si beaucoup l’appliquent et que l’activité du pays est au ralenti, certains ne prennent pas ces nouvelles mesures sanitaires très au sérieux. C’est le cas à Lille par exemple où un post Twitter montre des personnes profiter du soleil…dans un parc, bien loin des consignes de confinement. C’en est trop pour Christophe Dechavanne qui pousse un coup de gueule sur le réseau social. Sa femme, médecin, est sur le front tous les jours.

"Elle est à l’hosto loin de moi pour vous"

"Ma femme se cogne deux contrôles rouriers par jour en allant faire son métier (doc) avec ses collègues dans un nid à virus de covid-19 et des ‘citoyens’ font ça ? Nous sommes confinés avec mes filles, mon gendre, le fils de ma doc préférée…scandaleuses images, merde !" a alors tweeté l’animateur en guise de réponse jeudi 19 mars. Si beaucoup de personnes soutiennent le personnel de santé, un internaute a alors répondu à Christophe Dechavanne. "On n’a pas tous la chance d’avoir une grande maison avec un grand terrain. Plus facile pour le confinement, non ?"

Trop c’est trop. Cette réponse n’a pas tardé à faire réagir le principal intéressé. Cette fois, Christophe Dechavanne poste une photo de sa femme portant masque, lunettes et charlotte sur la tête nécessaire pour se protéger du coronavirus. En légende de la photo il partage sa frustration du non-respect des consignes face aux risques que prennent tous les jours les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé : "Et ça c’est facile Loulou ? Dis-moi, c’est facile ce qu’elle fait TOUS LES JOURS MÊME LE WEEKEND QUI ARRIVE LA ? C’est facile ? Quel rapport avec la taille de la maison que j’ai eu la chance de m’acheter il y a 20 piges ! Elle est à l’hosto loin de moi pour vous p***** !"

Ma femme se cogne deux contrôles routiers par jour en allant faire son métier (doc) avec ses collègues dans un nid à virus de #COVID19fr et des « citoyens » font ça ??? Nous sommes confinés avec mes filles, mon gendre, le fils de ma doc préférée.. scandaleuses images, MERDE ! https://t.co/maAtqOD493 — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) March 19, 2020

Et ça c’est facile Loulou !??? Dis moi .. c’est facile ce qu’elle fait TOUS LES JOURS MÊME LE WEEK-END QUI ARRIVE LÀ ?? C’est facile ? Kel rapport av la taille de la maison ke j’ai eu la chance de m’acheter il y a 20 piges ..! Elle est àl’hosto loin de moi pour vous putain ! pic.twitter.com/0tZYW1swcL — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) March 19, 2020

Par Valentine V.