Coronavirus : la surprenante décision de la production des "Mystères de l'Amour"

Le déconfinement pourrait avoir lieu le 11 mai prochain dans certaines régions de France. Une bonne nouvelle pour les sociétés de production, plateaux télévisés et autres studios d’enregistrement qui vont pouvoir rouvrir leurs portes et ainsi permettre à quelques émissions et quelques séries de se replacer dans la grille des programmes des chaînes de télé. Cette mesure va également permettre aux acteurs et animateurs de travailler à nouveau… tout en respectant les nouvelles conditions sanitaires.

Au taquet, Jean-Luc Azoulay a immédiatement fait part de son envie de reprendre les tournages de la série à succès "Les Mystères de l’Amour" : "En plus du gel hydroalcoolique, on a prévu masques et gants pour tout le monde, sauf que les comédiens ne pourront pas les garder pour les prises" a expliqué le producteur à TV Mag.

Le coronavirus au coeur de l'intrigue ?

Pour que le protocole sanitaire soit respecté et que des scènes puissent être tournées en même temps, Jean-Luc Azoulay a donc émis la surprenante mais ingénieuse idée d’intégrer le coronavirus au scénario de la série : "Il y aura eu une ellipse d’un mois et demi après le dernier épisode que nous en avons en stock, détaille le producteur. Le début de cette nouvelle saison se déroulera quelques jours après la fin de l’épidémie. On en parlera. Comme nous, les personnages seront restés confinés plusieurs semaines" a-t-il avancé.

L’histoire pourra-t-elle tenir sans contact des acteurs alors même que la série est basée sur les relations amoureuses ? En attendant de mettre au point une intrigue bien ficelée, Jean-Luc Azoulay assure que tous les comédiens seront testés d’ici la reprise des tournages. Une des actrices de la série, Carole Dechantre, a d’ailleurs vaincu le Covid-19 après plusieurs semaines éprouvantes.





Par E.S.