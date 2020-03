Coronavirus : la vidéo de Marilou Berry suscite une grande polémique

La France et le monde entier connaissent une crise sanitaire sans précédent qui fait des milliers de victimes chaque jour. Ce dimanche 29 mars, Alan Merrill, L'auteur de I Love Rock'N'Roll, est mort des suites du coronavirus et c'est sa fille qui a annoncé sa disparition sur Facebook... Le Covid-19 n'épargne personne et le personnel hospitalier n'en peut plus. Entre manque de moyens, de places et de personnels, le milieu hospitalier est saturé. Marilou Berry, la fille de Josiane Balasko, a partagé une vidéo sur son compte Instagram qui a suscité de vives réactions de la part des Internautes. Elle a relayé le témoignage d'une médecin-urgentiste épuisée et à bout faisant un doigt d'honneur au gouvernement...

"Des avis très divisés"

Le personnel de santé fait la Une de tous les médias et leur quotidien est devenu un enfer à cause du nombre croissant de personnes contaminées par le coronavirus. Marilou Berry a donc voulu relayer le message d'un médecin et faire prendre conscience de cette terrible réalité. Elle a partagé un court reportage d'Arte qui était consacré à une médecin-urgentiste à domicile. Cette femme, qui se bat chaque jour contre le coronavirus, est "très en colère" et continue de pointer du doigt les mesures prises par le gouvernement et leur manque d'efficacité. Suite à la publication de cette vidéo, qu'elle a simplement accompagnée en légende de "Un peu d'info... Merci Arte", la comédienne a reçu des commentaires très divisés de la part de ses abonnés. Certains défendent le gouvernement et d'autres le tiennent pour responsable : "Moi une chose est sûre, c'est qu'apres le coronavirus je descends dans la rue. J'ai honte de voir mon pays comme ça, un jour c est une gripette.... Pas de masque, pas de matériel honte au gouvernement".

Par Solène Sab