Coronavirus : Laura Tenoudji témoigne sur la chloroquine, les internautes choqués

Depuis plusieurs semaines, la France est entrée "en guerre" face à un ennemi invisible : le covid-19. Le pays connaît une crise sanitaire sans précédent. Ainsi, pour limiter la propagation du virus, le confinement est de mise. Pendant que le corps médical fait face à l’afflux croissant du nombre de malades, des chercheurs sont mobilisés pour tenter de trouver une solution à cette pandémie. Dans ce contexte, le Professeur Raoult fait parler de lui depuis plusieurs jours. Ce dernier prône un traitement à la chloroquine. Testée positive au coronavirus, Laura Tenoudji, la femme de Christian Estrosi, a témoigne sur France 2 jeudi 26 mars après avoir suivi le traitement du professeur.

"Je ne regrette pas de l’avoir pris"

Christian Estrosi et sa femme Laura Tenoudji ont révélé être atteints par le covid-19. Depuis, le couple va mieux. La chroniqueuse à TéléMatin s’est exprimée dans "Vous avez la parole" et a révélé avoir eu recours à la chloroquine. "J’aimerais demander aux détracteurs du Professeur Raoult, si le virus les touchait ou touchait un de leurs proches, est-ce qu’ils continueraient à refuser le traitement ? Moi j’ai été touchée, franchement j’ai eu peur, et je ne regrette pas de l’avoir pris. Et j’aimerais que tous les Français aient le choix". Son témoignage quant au traitement polémique a fait réagir sur Twitter et certains internautes se sont indignés.

Parmi les commentaires laissés pendant l’émission : "Laura Tenoudji vient de piétiner la déontologie et l’éthique journalistique pour 10 ans en une seule intervention", "Franchement ce que fait Laura Tenoudji est juste honteux ! Elle serait peut-être guérie sans avoir pris ce médicament ! C’est lamentable !", "Laura Tenoudji vous êtes journaliste ? Les biais expérimentaux vous n’y connaissez rien ? C’est quoi votre déontologie ?"

#RestezChezVous @lauratenoudji VOUS ÊTES JOURNALISTE ??? Les biais expérimentaux vous n’y connaissez rien ??? C’est quoi votre déontologie ? — alliounidizlov (@alliounidizlov) March 26, 2020

@VALP franchement ce que fait @lauratenoudji est juste honteux !!! Elle serait peut être guéri sans avoir pris ce médicament !!! Juste LAMENTABLE !!!! — DUFOUR (@DUFOUR06626317) March 26, 2020

Laura Tenoudji vient de piétiner la déontologie et l’éthique journalistique pour 10 ans en une seule intervention. #vousavezlaparole — Thomas Ferro Villechaize (@TomVillechaize) March 26, 2020

Donner la parole à Laura Tenoudji représentant une cohorte de une personne parfaitement experte en virologie et guérie miraculeusement est simplement incroyablement imbécile de la part du rédacteur en chef de cette émission qui cherche toujours à tirer le débat vers les bas fonds — Brunello Jean-Marie (@BrunelloJean) March 27, 2020

Par Non Stop People TV