Coronavirus : Laurence Boccolini furieuse du manque de moyens pour les soignants

Face à l’épidémie de coronavirus qui touche le monde entier, les chaînes de télévision et les animateurs s’adaptent. Ainsi, c’est sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, qu’Arthur continue de faire son métier. Il a ainsi lancé "The Show must go home" où il invite virtuellement en visioconférence des personnalités à raconter des anecdotes sur leur vie, leur parcours... Dans l’émission du mardi 24 mars il recevait Jarry, Elie Semoun et Laurence Boccolini. La présentatrice du "Grand concours des animateurs" et Arthur ont fait part de leur ressenti face à la crise sanitaire sans précédent que traverse la France, et ils ne mâchent pas leurs mots !

"C’est honteux qu’en France on ne protège pas nos soignants"

La pandémie de coronavirus a évidemment été abordée. D’abord par Arthur qui a lancé : "Hier j’ai dû aller à la pharmacie faire une course et il y avait des gens dans les rues comme si de rien n’était. Ça m’a rendu dingue". Puis il s’en est pris à ceux qui profitent de l’autorisation de sortir faire du sport et s’improviser joggeurs. "Je n’ai jamais vu autant de gens faire du footing de toute ma vie ! Vous avez remarqué ils ont tous des énormes culs, ça se voit qu’ils n’ont jamais couru !". Des propos forts pour Arthur qui pense au personnel soignant, "Les infirmières et les médecins prennent des risques aussi, restez chez vous p***** de merde !". Une position que s'est empressée de rejoindre Laurence Boccolini.

L’ancienne présentatrice du "Maillon faible" a poussé un coup de gueule. Elle déplore notamment le manque de moyens du personnel soignant qui n’a pas suffisamment de masques de protection, de gel hydroalcoolique ou encore de gants face à l’afflux de patients. "Je ne veux pas que le gouvernement et nous, oubliions après ces infirmiers et ces médecins. Tous ceux qui sont en contact en ce moment avec la maladie" a d'abord affirmé l'animatrice avant de s’adresser au ministre de la Santé : "Je voudrais dire à monsieur Olivier Véran que j’interpelle souvent sur mon Instagram qu’ils n’ont toujours pas assez de masques, de gants et qu’ils ne peuvent pas se protéger. C’est honteux qu’en France on ne protège pas nos soignants !".

Par Non Stop People TV