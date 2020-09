Coronavirus : Laurence Ferrari placée en isolement après son interview de Bruno Le Maire

Les téléspectateurs ne retrouveront pas Laurence Ferrari sur CNews ce lundi 21 septembre. La journaliste a appris ce vendredi 18 septembre que Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, a été testé positif au coronavirus : "J’ai été testé positif à la COVID-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l’isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l’isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions", a fait savoir le ministre. Mais la veille de cette annonce, Bruno Le Maire était sur le plateau de la matinale de CNews pour répondre aux questions de Laurence Ferrari. La journaliste et présentatrice de la chaîne est ainsi devenue un cas contact du ministre.

"Laurence Ferrari ne sera pas à l’antenne lundi"

Face à la situation, le directeur général des antennes et des programmes du groupe Canal +, Gérald-Brice Viret, a fait une annonce ce samedi 19 septembre : "Par mesure de précaution, Laurence Ferrari ne sera pas à l'antenne lundi. Elle respectera l'isolement jusqu'à un nouveau test mardi". Laurence Ferrari sera remplacée par Gérald Leclerc pour ses interviews de 8h15 et 17 heures. Canal + avait déjà pris la parole ce vendredi 18 septembre après l’annonce de Bruno Le Maire : "Laurence Ferrari et Bruno Le Maire sont restés à deux mètres d'écart et portaient leur masque avant et après l'entretien. Pour nous, les mesures sanitaires ont été respectées. Nous sommes très prudents là-dessus (...) Et puis, Laurence n'a pas serré la main de Bruno Le Maire".

Par Alexia Felix