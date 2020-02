Coronavirus : Laurent Bignolas confiné chez lui, son remplaçant donne des nouvelles

Les téléspectateurs de "Télématin" ont été surpris cette semaine. Alors que Laurent Bignolas devait reprendre les rênes de son programme sur France 2, après s'être octroyé quelques jours de congés, le présentateur n'est finalement pas réapparu à l'écran le jour de sa reprise officielle. Son remplaçant, Damien Thévenot avait expliqué ce lundi 24 février que le présentateur souffrait d'une "extinction de voix". Cependant, ce n'était pas la principale raison. Gala a indiqué que Laurent Bignolas était bien présent dans les couloirs de France Télévisions pour animer son programme mais la direction en a décidé autrement et l'a écarté. Le joker de "Télématin" a passé ses vacances en Italie, un des pays les plus touchés par le coronavirus. Par mesure de précaution et de sécurité, son employeur a jugé préférable qu'il soit confiné chez lui pendant une quinzaine de jours pour éviter toute contamination possible. Ce jeudi 27 février, Damien Thévenot a rassuré les téléspectateurs de "Télématin" et a donné des nouvelles de Laurent Bignolas.

"Il va bien"

Toujours absent ce jeudi 27 février, Damien Thévenot a prononcé quelques mots rassurants sur l'état de santé de Laurent Bignolas en présentant "Télématin". Il a révélé : "Avant de commencer cette émission, je voulais vous donner des nouvelles de Laurent Bignolas. En fait, Laurent a voyagé dans une zone, dite à risque, donc par précaution il suit le protocole mis en place par France Télévisions. Laurent va rester quelques jours chez lui, mais il va bien. Je l'ai eu au téléphone hier soir. Il est devant sa télé ce matin, on l'embrasse. Laurent sera de retour à sa place dans quelques jours.". Pour illustrer ses propos, il a dévoilé le document fourni par le groupe, expliquant les démarches à suivre en cas de suspicion de contamination au coronavirus. Laurent Bignolas va bien et doit donc simplement appliquer ces mesures par précaution.

Par Solène Sab