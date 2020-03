Coronavirus : le professeur Didier Raoult menacé, le parquet de Marseille ouvre une enquête

Après avoir touché la Chine, le coronavirus continue de se propager en Europe et dans le monde. Alors que l'Italie voit le nombre de morts augmenter chaque jour, la France n'est pas épargnée. Le dernier bilan fait état de 1331 morts et 25 233 cas confirmés. Le 17 mars dernier, dans une allocution aux Français, Emmanuel Macron leur a demandé de rester chez eux pour limiter la diffusion du virus.

Mercredi 25 mars, le président de la République s'est rendu à Mulhouse, ville épicentre de la propagation de la maladie. Sur place, il a rendu hommage au personnel soignant. "Je mesure ce que vous êtes en train de prendre comme stress, comme charge de travail, et vous avez accompli un travail remarquable", a-t-il dit dans son discours. Il a ensuite annoncé une série de mesures, dont des heures supplémentaires majorées et "une prime exceptionnelle pour l'ensemble des personnels soignants et des fonctionnaires mobilisés".

Un médecin nantais à l'origine de l'appel ?

En pleine crise sanitaire, un homme fait énormément parler de lui dans les médias. Il s'agit de Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses à Marseille. Le magazine Paris Match lui a consacré sa Une dans son édition du 20 mars. Contacté par le Parisien, il s'est dit convaincu d'avoir trouvé un remède à base de chloroquine contre le coronavirus. Un traitement thérapeutique "contesté par des scientifiques qui mettent en garde contre les effets secondaires de la molécule", a rapporté Paris Match. "J'estime ne pas avoir le droit en tant que médecin de ne pas utiliser le seul traitement qui ait jusqu'ici fait ses preuves", a-t-il réagi dans les colonnes du Parisien.

Mercredi 25 mars, le Canard enchaîné a révélé que le professeur Raoult fait l'objet de menaces. Le 1er mars dernier, il aurait reçu un appel anonyme : "Raoult, tu vas arrêter de dire des conneries d'ici demain 14 heures, sinon tu verras", lui aurait dit son interlocuteur. Le professeur aurait déposé plainte contre X pour "menaces de mort" et "acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public". Le parquet de Marseille a ouvert une enquête. Toujours d'après nos confrères, la personne qui aurait contacté le docteur serait un médecin du CHU de Nantes. "Le parquet nantais a pris le relais de l'enquête", a précisé Valeurs Actuelles.

Le professeur Raoult menacé par un vengeur masqué pic.twitter.com/BRssWItSm3 — Guy Moux (@Guy__Moux) March 26, 2020

Par Non Stop People TV