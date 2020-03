Coronavirus : le tournage de Demain nous appartient suspendu

L'épidémie de coronavirus a de lourdes conséquences. De nombreux événements culturels et sportifs sont reportés voire annulés suite aux décisions prises. La saison de ski alpin a été interrompue avant la fin initialement prévue, les rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 sont reportées… Vendredi 13 mars, le Premier ministre a annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. Aucun secteur n'échappe à la pandémie. Le monde du cinéma et des séries est également touché. Alors qu'une actrice de "Plus belle la vie" a été placée en quarantaine après un séjour en Italie, ce sont les tournages de deux feuilletons quotidiens français qui sont suspendus.

Deux séries quotidiennes impactées par le coronavirus

Après le report de la sortie du dernier James Bond "Mourir peut attendre", c'est le tournage de la série médicale "Grey's Anatomy" qui est suspendu tout comme celui de "Riverdale". Du côté français, France 2 a interrompu le tournage de la série "Un si grand soleil" d'après des informations du Parisien confirmées par Télé Loisirs ce vendredi 13 mars. La diffusion du feuilleton s'arrête à partir du lundi 16 mars. La région de Montpellier qui accueille le tournage est l'un des foyers les plus touchés par le covid-19. Ce même jour, Puremedias annonce également la suspension du tournage de "Demain nous appartient", le feuilleton de TF1, pour une durée de deux semaines. Une information confirmée par Télé Loisirs également. Aucune information n'a encore filtrée concernant le tournage de "Plus belle la vie", feuilleton diffusé sur France 3.

