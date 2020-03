Coronavirus : Le tournage de Grey's Anatomy arrêté à cause de la pandémie

Le coronavirus n'épargne personne et se répand dans le monde entier. Tom Hanks et sa femme ont été testés positifs au virus ainsi que de nombreux sportifs ces derniers jours. Tous les univers sont touchés, même celui du cinéma et des séries. Après l'arrêt du tournage de la série Riverdale puisqu'un membre de l'équipe a été en contact avec un individu testé positif au COVID-19, c'est au tour du célèbre show, Grey's Anatomy de suspendre la production en raison de la pandémie de coronavirus. La showrunneuse, Krista Vernoff, et les producteurs Debbie Allen et James Williams ont adressé une lettre aux acteurs et à l'équipe du drame médical d'ABC pour expliquer leur décision, qui a été relayée par le site américain TVLine.

"la production de Grey's Anatomy est immédiatement reportée"

"Par prudence, la production de Grey's Anatomy est immédiatement reportée. Nous rentrons chez nous depuis au moins deux semaines et attendons de voir comment évolue la situation du coronavirus. Cette décision a été prise pour assurer la santé et la sécurité de l'ensemble des acteurs et de l'équipe et la sécurité de nos proches en dehors du travail, et elle a été prise conformément à la suggestion du maire Garcetti de ne pas nous réunir en groupes de plus de 50 personnes. Restez en sécurité, restez en bonne santé, restez hydratés, restez à la maison autant que possible et lavez-vous les mains fréquemment", a ajouté le trio. "Veuillez prendre soin de vous et des autres. Au fur et à mesure des mises à jour, nous vous tiendrons informés. Merci pour tout ce que vous faites!". Pour le moment, le tournage de Grey's Anatomy est interrompu pendant au moins deux semaines. L'arrêt a eu lieu après la production de l'épisode 21 de la saison 16 de Grey's Anatomy (qui comprend 25 épisodes).

Par Solène Sab