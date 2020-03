Coronavirus : le tournage d'Intervilles reporté

Les émissions de télévision continuent d'être touchées à cause de l'épidémie du coronavirus. Pour faire face à la situation, les chaînes prennent leurs mesures, à commencer lors des tournages en plateau. Les dernières émissions de "Téléfoot" et "C'est Canteloup", ont ainsi été tournées dans des conditions différentes. Comme l'a indiqué Le Parisien, ce sont "des enfants des salariés du groupe" et "une trentaine d'employés" qui ont pris place sur les deux plateaux. Par mesure de prévention, France 2 a de son côté décidé de reporter le tournage d'Intervilles, selon les informations du Parisien.

Les villes pas encore choisies

"On préfère reporter le tournage et attendre que toutes les conditions sanitaires soient réunies plutôt que de prendre des risques. Mais on croit en cette émission, on n'abandonne pas le projet", a assuré un porte-parole de la chaîne. Les tournages de quatre numéros d'Intervilles, présentée par Olivier Minne, Bruno Guillon et Valérie Bègue, devaient commencer fin mars où différentes régions doivent s'affronter. Mais tandis que les six villes n'ont pas encore été choisies, rapporte Le Parisien, tout comme les lieux de tournage pas encore fixés, une source proche du dossier glisse une autre raison : "Le coronavirus a bon dos car la vérité c'est qu'ils n'étaient pas prêts du tout". Déjà touchée par une polémique avec sa version sans vachettes, Intervilles fait face aux complications avant même son démarrage.

Par Marie Merlet