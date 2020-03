Coronavirus : Le tweet d'Enora Malagré suscite l'indignation des Internautes

Le coronavirus est sur toutes les lèvres et depuis cette fin de semaine, des mesures exceptionnelles ont été prises par Emmanuel Macron, le premier Ministre ainsi que le gouvernement. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont à présent interdits ce qui est évidemment un coup dur pour tous les artistes et lieux culturels. Par ailleurs, ce samedi 14 mars, Édouard Philippe a annoncé la fermeture des "lieux non indispensables à la vie du pays" et donc de tous les restaurants, bars ou encore les cafés. Ces mesures extrêmes sont dans le but de protéger les Français et d'éviter la propagation du coronavirus. Cependant, Enora Malagré a poussé un coup de gueule sur Twitter après avoir appris que sa tournée de "La Dame de chez Maxim" avait été annulée. Dans un tweet qu'elle a par la suite supprimé, elle avait écrit : "Tournée annulée, tournage annulé.... tout cela est ridicule. Je ne sais pas quoi vous dire, je suis furieuse ... Vous en pensez quoi vous de tout ça ? Hâte de vous lire".

"Egoïste"

A la suite de ce tweet, les Internautes ont été nombreux à réagir et à faire part de leur colère face aux propos de l'ex chroniqueuse de "Touche pas à mon poste" qu'ils jugent "égoïstes". Grégory Ascher, qui anime le Double Expresso sur RTL2, a notamment partagé un message sur Twitter pour montrer son indignation contre Enora Malagré : "Tu peux nous dire que tu es ridicule. Égoïste. Que tu ne suis pas les consignes gouvernementales. Que tu ne sais pas lire les déclarations de L'OMS, que tu ne vois pas le drame en Italie et que tu as une communauté qui va te croire et ça c'est terrifiant. Par exemple hein".

Des tweets supprimés

Après cette polémique sur les réseaux sociaux, la chroniqueuse a repartagé un message de Christian Puech qui apporte son soutien à tous les artistes et intermittents du spectacle touchés par cette crise, où elle a rajouté : "Et courage à tous nos amis qui bossent dans les hôpitaux et qui sont débordés ! Force à eux !". Si l'histoire aurait pu se terminer ainsi, Enora Malagré a également écrit un autre tweet, lui aussi supprimé, qui a aussi créé un véritable scandale. Elle avait répliqué : "Et à tous les rageux sur Twitter et les donneurs de leçons habituels, je vous embrasse bien fort ! Rien ne me touche. Je ne lis rien ! Mais rien ! Insulter sous couvert d'anonymat fait de vous des lâches dont la parole n est pas à considérer.". L'affaire s'arrêtera-t-elle ainsi ?

