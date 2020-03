Coronavirus : l'émission "Quotidien" s'absente pendant une semaine

Avec le confinement lié à la pandémie de coronavirus, l'émission Quotidien a pris de nouvelles mesures. Tandis que depuis le 17 mars, TPMP est animé depuis le domicile de Cyril Hanouna et C à vous a raccourci l'émission en renonçant au dîner, Yann Barthès a continué d'apparaître en plateau avec ses chroniqueurs. Mais avec ce contexte particulier où une "centaine de salariés de la société de production Bangumi est en télétravail", Quotidien a dû changer ses plans. Le jeudi 26 mars, les téléspectateurs ont ainsi découvert sur le plateau Yann Barthès seul avec son chroniqueur Julien Bellver, ainsi qu'un caméraman et une assistante. Paul Gasnier, Martin Weill et Étienne Carbonnier sont eux apparu par Skype pour assurer leur chronique.

Une pause d'une semaine en avance

"Nous nous excusons pour ces émissions dégradées, demain c'est best of. Peut-être à lundi, peut-être...", a alors conclu son émission Yann Barthès, laissant dans l'incertitude. Si Quotidien a réalisé des records d'audience malgré les conditions, Yann Barthès et son équipe vont s'absenter de l'antenne plus tôt que prévu, selon les informations du Parisien. "La production a décidé d'avancer sa semaine de vacances de Pâques, initialement prévue le 13 avril", est-il indiqué. A partir de ce lundi 30 mars, l'émission va donc prendre une pause d'une semaine. L'occasion de "permettre aux membres de l'équipe de souffler", a assuré la production auprès du journal. Mais aussi de "préparer une nouvelle formule moins dégradée" avant de retrouver les téléspectateurs.

Par Marie Merlet