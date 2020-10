Coronavirus : l'équipe de "Face à L'info" placée en quarantaine

Cela fait plusieurs années maintenant que l'émission fait parler d'elle. Le 30 septembre dernier, Eric Zemmour créait la polémique après ses propos sur les mineurs isolés. "Il faut que tous ces jeunes, comme le reste de l’immigration, ne viennent plus, parce qu’ils n’ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont". Avant de poursuivre : "Vous, vous pensez à ces enfants qui sont en souffrance. Moi, je pense aux femmes qui sont violées par ces gens-là, je pense aux hommes qui sont assassinés par ces gens-là, aux Français qui sont trop brutalisés et traumatisés par ces gamins-là. Il faut arrêter cela. Il faut penser aux Français avant les autres".

Christine Kelly avait réagi à la polémique quelques jours après dans TPMP : "Je me dis que j’ai treize minutes pour équilibrer, tempérer, et faire préciser ces propos. Je me dis que j’ai treize minutes pour qu’on puisse justement ne pas faire d’amalgames, ne pas faire de mélanges. Je me dis que j’ai treize minutes pour contenir un incendie et ne pas l’attiser, et on n’éteint pas les flammes avec le feu".

Mais aujourd'hui si l'émission fait parler d'elle c'est pour une toute autre raison. Ce mercredi 7 octobre, Christine Kelly a annoncé une étonnante nouvelle. Contrairement à d'habitude, Éric Zemmour n'était pas en plateau, mais en direct par Facetime : "Bonsoir à Eric Zemmour qui est exceptionnellement ce soir un peu loin et en même temps proche par FaceTime. Vous n'avez pas pu être là, mais vous êtes là quand même" déclarait-elle en début d'émission. Quelques minutes après, en plein direct, la journaliste a appris que toute l'équipe de "Face à l'info" devait être placé en quarantaine après une suspicion de covid-19. "Je voudrais annoncer à tous nos téléspectateurs qu’on apprend à l’instant qu’il y a une suspicion de cas de Covid au sein de l’équipe de Face à l’Info. La direction générale vient de m’informer à l’instant, qu’en vertu des règles sanitaires, nous sommes tous les cinq mis en septaine. On vous tient au courant de la suite. Soyez prudents, faites attention à vous".

Par J.F.