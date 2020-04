Coronavirus : "Les Feux de l’Amour" déprogrammée pour la première fois depuis 1973

Depuis le début de la crise sanitaire mondiale, de nombreux tournages ont été arrêtés. Ainsi, côté français les séries "Plus belle la vie", "Demain nous appartient" ou encore "Un si grand soleil" ont été impactées. Aucun nouvel épisode n’a été tourné depuis mi-mars afin de respecter les règles d’hygiène liées à l’épidémie de coronavirus. Même son de cloche Outre Atlantique. La célèbre série médicale "Grey’s Anatomy" a vu son tournage suspendu, les fans devront patienter pour découvrir le final de la dernière saison inédite. Le tournage de "Mission Impossible" a subi le même sort tout comme la légendaire série "Les Feux de l’Amour". Pour la première fois depuis le début de sa diffusion en 1973, il n’y a plus d’épisodes inédits proposés aux Etats-Unis.

Une première en 47 ans !

Les fans américains des "Feux de l’Amour" devront patienter pour retrouver leurs personnages préférés à l’écran. En attendant, CBS propose dès ce lundi 27 avril la rediffusion d’ancien épisodes ainsi qu’un documentaire sur les coulisses du tournage avec les commentaires des stars de la série depuis chez elles. C’est la première fois en 47 années que la série intitulée "The Young and the Restless" aux Etats-Unis connaît une déprogrammation. La série "Amour, gloire et beauté" diffusée sur CBS est dans la même mésaventure. De leur côté, les fans français des "Feux de l'Amour" peuvent être rassurés, la diffusion en France a trois années de retard environ donc TF1 a une marge suffisante avant de devoir penser à une éventuelle déprogrammation !

