Coronavirus : l’hommage de Pierre Perret au personnel soignant

Alors que la pandémie de coronavirus se propage dans le monde entier, le confinement est de mise dans de nombreux pays afin de limiter la propagation du virus. C’est le cas de la France qui a entamé sa troisième semaine. Alors que le mot d’ordre est : "Restez chez vous", cela exclu notamment les professions médicales, en première ligne dans cette crise sanitaire majeure. Des élans de solidarité se créent sur tout le territoire pour venir en aide à ces soignants qui font face malgré une pénurie de matériel. Les Français se retrouvent tous les jours à 20 heures via leurs fenêtres ou leurs balcons pour applaudir le travail du personnel soignant. Si Stéphane Plaza a décidé de prêter son appartement au personnel hospitalier, Pierre Perret a délivré un touchant message dans "C à vous".

"J’y pense tous les jours"

Invité par visioconférence de l’émission présentée par Anne-Elisabeth Lemoine mercredi 1er avril, le chanteur et compositeur Pierre Perret a évoqué avec son franc parler son comportement vis à vis de l’épidémie : "Je serre les fesses !". Il a également évoqué les conséquences écologiques de cette crise, "On a tellement malmené notre pauvre planète que, qu’est-ce qu’elle a fait ? Elle a mis un gilet jaune ! Et maintenant elle proteste sévèrement. (…)". Ensuite, Pierre Perret délivre un très beau message envers le personnel soignant. "Et les seuls qui se débrouillent aujourd’hui c’est ceux qui s’occupent de ceux qui sont malades et qui n’ont aucuns moyens. Les pauvres infirmières, les pauvres médecins... A ceux-là j’y pense tous les jours car c’est une horreur d’envisager ça". Puis le chanteur de 85 ans ajoute, "Ils n’ont rien, tout le manquement qu’ils ont. Au bout de leur bonne volonté, ils n’ont rien. Il faut qu’ils se démènent comme des fous. Ça j’y pense tous les jours".

Par Valentine V.