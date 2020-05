Coronavirus : Lorie Pester s’amuse du confinement en posant nue sur Instagram

Voilà désormais près de soixante jours que les Français doivent faire face au confinement. Et malgré l’arrêt temporaire de certaines émissions, les citoyens de l’Hexagone peuvent continuer à se divertir… notamment via les réseaux sociaux. Les personnalités publiques s’y relayent en effet quotidiennement pour proposer des concepts en direct, des cours de sport, des cours de cuisine ou même des concerts gratuits.

Interviewée dans un direct de la chaîne "50 Minutes Inside", Lorie Pester a d’ailleurs livré ses astuces pour réussir son confinement sans se disputer. La chanteuse de 38 ans a en effet conseillé aux internautes d’appliquer la distanciation sociale à l’extrême : "Évitez-vous ! Essayez de ne pas être dans la même pièce ou alors il y en a un qui dort la nuit et un qui dort le jour. Si vous avez besoin d’autres conseils, n’hésitez pas !" a lancé la chanteuse et comédienne.

Lorie Pester pose nue sur Instagram



Quelques semaines après ce conseil plutôt surprenant mais ironique, l’actrice prouve encore une fois qu’elle est pleine d’autodérision.

Ce mardi 5 mai 2020, celle qui incarnait Lucie Salducci dans la série à succès de TF1 "Demain nous appartient", a publié un cliché pour évoquer sa routine nocturne pendant le confinement. La jolie blonde qui refusé de devenir coach dans "The Voice" a en effet pris la pose nue sous ses draps et allongée sur son lit.



La comédienne apparaît néanmoins très apprêtée, coiffée et maquillée avec plusieurs bijoux en guise d’accessoires. En légende du cliché en noir et blanc, elle s’amuse : "En confinement, je ne sais pas vous, mais moi, je me couche toujours avec mes bijoux, brushée et maquillée !!". Comme toujours, ses admirateurs les plus fidèles se sont empressés de liker sa photo et de publier des centaines de commentaires élogieux.



Par E.S.