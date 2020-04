Coronavirus : Luis Sepulveda, l'écrivain chilien, est décédé

Luis Sepulveda luttait depuis février contre le Covid-19. Finalement, ce dernier aura eu le dernier mot. L'écrivain chilien qui était hospitalisé à Oviedo, en Espagne, est décédé ce jeudi 16 avril des suites du coronavirus. Il était âgé de 70 ans. L'auteur chilien habitait Gijon, dans les Asturies depuis 1997. Il a été diagnostiqué positif au coronavirus à son retour d'un festival littéraire au Portugal le 25 février dernier.

"Nous aimons être la voix des oubliés"

Mondialement connu, Luis Sepulveda a écrit une trentaine d'ouvrages dont "Le Vieux qui lisait des romans d'amour" traduit dans 35 langues et adapté au cinéma en 2001. Né le 4 octobre 1949 à Ovalle, au Chili, il était très engagé en faveur des droits de l'Homme. Condamné à 28 ans de prison lors de la dictature du général Pinochet, il sera finalement libéré au bout de deux ans grâce à Amnesty International. L'écrivain s'est toujours proclamé de gauche. Ancien militant communiste puis socialiste, il a un temps travaillé pour Greenpeace. Durant sa carrière d’écrivain et journaliste, il a reçu une vingtaine de prix. Il fut nommé Chevalier des arts et des lettres. C'était une des voix de la littérature latino-américaine.

Dans ses livres, Luis Sepulveda aimait donner la parole aux perdants. C'est ce qu'il a expliqué à ses lecteurs lors d'une rencontre organisée par le quotidien espagnol El Pais pour lequel il travaillait. "Le bon roman, tout au long de l'histoire a été l'histoire des perdants. Parce que les gagnants écrivent leur propre histoire. Nous, les écrivains, aimons être la voix des oubliés."

Par Mélanie C.