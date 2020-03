Coronavirus : Malade, Julien Lepers salue le travail des médecins, "héros de la nation"

Depuis plusieurs semaines, la France est confrontée à la pandémie de covid-19 qui touche le monde entier. Malgré le manque de masques, de gants ou encore de gel désinfectant, le personnel soignant répond présent face à l’afflux de patients qui ne diminue pas pour l’instant. Si Laurence Boccolini déplore le manque de moyens des personnels soignants, Julien Lepers salue le travail des médecins. L’ancien animateur de "Question pour un champion" a d’abord révélé être malade ce mardi 24 mars sur Twitter. "Je ne vous l’ai pas dit mais je n’étais pas très bien ces jours-ci, depuis 9 jours je me traîne, bon bah j’ai attrapé ce à quoi tout le monde pense" explique-t-il. Il pense avoir attrapé la maladie lors d’une intervention faite à Vincennes. Puis il précise ses symptômes.

"Vous êtes des héros de la nation française à mes yeux"

"Je ne mange pas, j’ai pas très très faim, j’ai perdu du poids, je ne tousse pas, je n’ai pas de fièvre, c’est le premier jour où ce n’est pas trop mal" confie Julien Lepers qui n’avait rien révélé de son état de santé. Puis il se lève et rend hommage au travail du personnel soignant. "Je pense beaucoup aux médecins, aux médecins qu’on a perdus et qui ont perdu leur vie en soignant celle des autres. Je me lève profond respect, docteurs, médecins, vous êtes des héros de la nation française à mes yeux. Ce que vous avez fait est remarquable. Bravo aussi à tout le personnel soignant qui bosse comme des fous en ce moment" déclare l’animateur. Il en a ensuite profité pour rendre hommage au célèbre saxophoniste Manu Dibango décédé des suites du covid-19.

Par Valentine V.