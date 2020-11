Coronavirus : Marie Portolano contaminée pour son anniversaire

Le coronavirus n'épargne personne. Tout le monde est susceptible de le contracter et le virus se propage à une vitesse incroyable. Les célébrités sont nombreuses à faire part de leur terrible expérience après leur contamination. Alyssa Milano, la star de la série "Charmed", qui a été testée positive en avril dernier, et depuis, des symptômes persistes. Par ailleurs, de nombreux journalistes ont également été contaminés par ce virus. En France, Margot Laffite, l'ex championne de Formule 1 et aujourd'hui présentatrice sur Canal +, a été touchée par la Covid-19. Elle a d'ailleurs vécu une expérience traumatisante et a partagé en story Instagram son cauchemar, alarmant tout le monde sur ce virus. "J'ai 39 ans. J'ai toujours fait du sport. Je ne fume pas. je bois de temps en temps. Je suis très rarement malade. Le mois dernier j'ai été ratiboisée par le Coco. 10 très longs jours au tapis. J'étais en pleine forme, je connais plein de gens rassurants (asymptomatiques) mais je vous jure (Marie-Thérèse ne jurez pas) que ça fait mal", a-t-elle expliqué.

"Bon anniversaire Marie"

Margot Laffite n'est pas la seule journaliste sportive à avoir contracté le coronavirus. Marie Portolano qui présente tous les samedis le "Canal Sport Club" sur Canal +, n'y a malheureusement pas échappé. Absente ce samedi 31 octobre de l'antenne, elle a expliqué la raison ce lundi 2 novembre, jour symbolique pour elle. Autant dire qu'elle se souviendra de son 35ème anniversaire. La jeune femme a partagé une photo d'elle sur son compte Instagram où elle apparaît fatiguée. Pour accompagner son cliché, elle a légendé : "Bon anniversaire Marie ! Ah merci Marie ça va ? Ben pas trop car j’ai le COVID... À bientôt pour de nouvelles légendes entraînantes." Si de nombreuses personnalités de la télévision lui ont fêté un bon anniversaire, un grand nombre de ses abonnés lui ont également souhaité un bon rétablissement et espèrent la retrouver rapidement à l'antenne du "Canal Sport Club".

Par Solène Sab