Coronavirus : Marine Lorphelin annonce une bonne nouvelle

Depuis le début de la crise du coronavirus en France, Marine Lorphelin qui est interne en médecine lutte comme de nombreux soignants contre cette maladie à l’hôpital. Auprès de nos confrères du Parisien, l’ancienne Miss France s’est livrée sur ses conditions de travail et sur les conséquences de la maladie : "Au début c'était les masques qui nous manquaient, aujourd'hui, ce sont les blouses. On ne les change pas autant que nous le devrions. On relativise quand on est jeune et en bonne santé. Mais j'ai des collègues qui ont des problèmes comme de l'hypertension et pour eux, c'est plus risqué. Nous n'avons jamais été face à autant de décès. Ça arrive plusieurs fois par jour parfois. Nous devons expliquer aux familles que le patient va bientôt disparaître au téléphone, qu'ils n'ont pas le droit de visite, ou en très petit comité. C'est un apprentissage pour moi. Et il faut aussi apprendre à gérer avec le patient sa fin de vie".

"Un signe encourageant"

Mais il y a quelques heures, Marine Lorphelin a annoncé une bonne nouvelle à ses fans sur la Toile. Graphique à l’appui, l’ancienne reine de beauté a expliqué que les admissions de patients atteints du coronavirus sont en baisse : "Moins de patients COVID aux urgences. En tout cas dans mon hôpital. Un signe encourageant, mais qui ne doit pas être interprété précocement. Si on regarde le nombre de cas quotidiens, il a aussi tendance à diminuer". Dans une story suivante, Marine Lorphelin a toutefois tenu à indiquer qu’il sera important de suivre l’évolution des nouveaux cas "notamment par région". Reste à attendre l’allocution d’Emmanuel Macron qui aura lieu ce lundi 13 avril dès 20h02 pour en savoir davantage.

Par Alexia Felix