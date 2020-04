Coronavirus : Marine Lorphelin évoque le manque de sa famille

Le quotidien de Marine Lorphelin est chargé avec la pandémie de coronavirus. Interne en médecine, la jeune femme est confrontée aux malades atteints du coronavirus et vit au plus près les conséquences de la crise sanitaire dans les hôpitaux. Toujours active sur les réseaux sociaux, l'ancienne Miss France partage des messages sur l'évolution de la situation qu'elle vit loin de sa famille. Confinée seule dans son appartement parisien, elle a vécu cet éloignement plus difficilement à l'occasion du week-end de Pâques. "Les stories chasse aux oeufs en famille dans vos jardins parfaits m'ont déprimée... Et j'ai oublié d'acheter du chocolat. Voilà, je boude Insta", a-t-elle déploré ce samedi 11 avril.

"Beaucoup de manque de mes proches"

Suite à cette baisse de moral, Marine Lorphelin s'est expliquée le lendemain pour rassurer ses abonnés. "Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez un peu plus le moral que moi... Je pense qu'il y a la fatigue de la garde, un peu de nostalgie, effectivement beaucoup de manque de mes proches, famille, amis, mon chéri... Voilà, un peu tout le monde", a-t-elle confié tandis que son compagnon est resté en Nouvelle-Calédonie. "Donc aujourd'hui, je n'ai pas forcément le moral au top du top mais ne vous inquiétez pas je vais faire ce qu'il faut pour me remonter le moral. Des petits soins et puis je vais ranger mon appartement. Quand j'ai le moral un peu bas, je range, c'est mon truc à moi", a assuré Marine Lorphelin qui ne lâche rien. Dans une publication, la jeune femme a néanmoins tenu à rappeler aux autres de profiter de leurs proches : "Oui c’est vrai, j’aimerai tellement être en famille, dans notre jardin. Alors à tous ceux qui ont la chance d’être réunis et entourés d’êtres chers : profitez en ! Mes proches me manquent. Heureusement que le chocolat est bon pour le moral".

Par Marie Merlet