Coronavirus : Marine Lorphelin s'inquiète pour son mariage

Avec le confinement, Marine Lorphelin vit éloignée de son fiancé Christophe, resté en Nouvelle-Calédonie. Interne en médecine à Paris, la jeune femme n'a pas voulu prendre le risque de retrouver son compagnon avec les mesures sanitaires. "Il voulait venir, mais je lui ai dit non, pour sa propre santé. Et puis il n'allait pas m'attendre toute la journée confiné dans l'appartement. Pas agréable pour lui de se retrouver dans cette situation et d'être enfermé, d'attendre. C'est un peu dur mais c'est comme ça", a-t-elle confié à Gala. En première ligne face au coronavirus, Marine Lorphelin se mobilise chaque jour pour soigner les personnes atteintes du Covid-19.

"On espère vraiment que tout ne soit pas annulé"

Soutenue par son compagnon dans cette période difficile, Marine Lorphelin s'interroge aussi sur la préparation de son mariage. Les noces doivent se dérouler en fin d'année à Tahiti, où le couple s'était rencontré en 2014. Mais avec l'évolution de la crise sanitaire, la jeune femme croise les doigts. "On verra, on travaille sur les préparatifs, on espère vraiment que tout ne soit pas annulé", a-t-elle confié à Gala. Habituée à vivre à distance avec Christophe, qui travaille à Tahiti, Marine Lorphelin garde le contact avec ses proches en discutant sur Facetime. "Le moral tient même si la situation est particulière. J'ai des coups de mous parfois, mais heureusement, j'ai ma famille et mes amis très souvent au téléphone", est restée optimiste Marine Lorphelin.

Par Marie Merlet