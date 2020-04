Coronavirus : Marine Lorphelin, son témoignage glaçant sur les conditions de travail du personnel soignant

Le monde entier connait une crise sanitaire sans précédent. La peur devient l'un des sentiments les plus partagés entre les individus. Le coronavirus peut toucher tout le monde et il n'épargne personne. Ni les célébrités, ni les hommes politiques, ni les familles royales... Chaque jour, de nouveaux symptômes sont découverts et le Covid-19 se propage à une vitesse incroyable. Les hôpitaux sont saturés et manquent cruellement de matériels, de personnels mais également de places. Le coronavirus fait des milliers de victimes dans le monde et c'est un terrible constat. D'ailleurs, Marine Lorphelin, ex Miss France et interne en médecine, a livré un témoignage bouleversant dans les colonnes du Parisien ce 8 avril, pour faire part de la situation dramatique à laquelle les hôpitaux sont confrontés.

"Il y a toujours autant de malades, la maladie est bien là"

Marine Lorphelin, qui est en première ligne et qui tente de sauver des vies, partage régulièrement son terrible quotidien sur les réseaux sociaux pour expliquer à quel point le confinement est l'arme la plus redoutable pour lutter contre le coronavirus. Par ailleurs, elle a expliqué le triste constat de la situation au Parisien : "Aujourd'hui, nous accueillons toujours autant de patients, le flux est constant, croyez-moi. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on commence à parler de déconfinement. Il y a toujours autant de malades, la maladie est bien là, ça ne fait aucun doute. Et personne ne sait quand nous sortirons de cette crise sanitaire. Moins on respectera le confinement, plus cette situation durera, il faut en avoir conscience. Regardez en Chine, dès que les personnes sont ressorties, il y a eu de nouveaux cas. Il faut que chacun fasse un effort, vraiment. Ce n'est pas le moment de se relâcher, vraiment pas. Personne n'a envie de se confiner. Mais il n'y a pas d'autres choix.".

"Nous n'avons jamais été face à autant de décès"

Elle fait également part du manque de matériel : "Au début c'était les masques qui nous manquaient, aujourd'hui, ce sont les blouses. On ne les change pas autant que nous le devrions. On relativise quand on est jeune et en bonne santé. Mais j'ai des collègues qui ont des problèmes comme de l'hypertension et pour eux, c'est plus risqué.". Un constat alarmant qui ne se résout pas depuis de nombreuses semaines... Par ailleurs, elle a tristement conclu : "Nous n'avons jamais été face à autant de décès. Ça arrive plusieurs fois par jour parfois. Nous devons expliquer aux familles que le patient va bientôt disparaître au téléphone, qu'ils n'ont pas le droit de visite, ou en très petit comité. C'est un apprentissage pour moi. Et il faut aussi apprendre à gérer avec le patient sa fin de vie.". Un témoignage bouleversant qui relate la triste réalité dans laquelle nous vivons. La seule chose à faire est donc de respecter le confinement pour sauver des vies et venir à bout de ce virus.

Par Solène Sab