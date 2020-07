Coronavirus : Matthieu Delormeau testé, il donne de ses nouvelles

L’état de santé de Matthieu Delormeau en avril dernier avait beaucoup inquiété les fans de TPMP. Alors que Cyril Hanouna animait de chez lui "Ce soir chez Baba", l’animateur avait révélé que son chroniqueur était malade, alors que la pandémie du coronavirus faisait rage en France : "Matthieu, j’avais bien senti, il vient de m’envoyer un petit sms. Matthieu a de la fièvre, c’est ce qu’il m’a dit. Il transpire, il a une petite crève". Rapidement, Matthieu Delormeau avait tenu à rassurer sur Twitter : "Les amis. Pas de covid mais là c’est grosse crève et fièvre. Désolé". Malgré tout, l’ancien chroniqueur de Cyril Hanouna a voulu se rassurer totalement puisqu’il n’a pas hésité à se faire dépister du Covid-19. Et ce mercredi 29 juillet, il a finalement révélé le résultat aux internautes.

"Test corona virus fait"

Et bonne nouvelle pour Matthieu Delormeau, le test s’est révélé être négatif : "Test corona virus fait. Je l’ai pas et l’ai pas eu. J’espère que vous allez bien et que vous avez la chance de prendre un peu de vacances. Je vous embrasse". Une nouvelle qui a été saluée par ses fans : "On devrait tous le faire, rassuré que tu ne l'aies pas", "Matthieu idem pour moi j’ai eu mes résultats hier négatifs mais la semaine j’e n'étais pas bien, très enrhumé". De son côté, Capucine Anav a eu moins de chance. Il y a quelques jours, l’ancienne chroniqueuse dans TPMP a révélé avoir contracté le coronavirus : "J’ai eu de la fièvre, j’ai perdu le goût, l’odorat et 3 kg. Devant les patients qui étaient en réanimation, j’ai vite relativisé ma situation. Je n’avais pas le droit de me plaindre", a-t-elle confié à TV Mag.

Test corona virus fait. Je l’ai pas et l’ai pas eu. J’espère que vous allez bien et que vous avez la chance de prendre un peu de vacances. Je vous embrasse — Matthieu Delormeau (@Mdelormeau) July 29, 2020

Par Alexia Felix