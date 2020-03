Coronavirus : Matthieu Delormeau très inquiet pour Jean-Michel Maire

Ce mardi, Cyril Hanouna présentait le premier Touche Pas à Mon Poste en direct de son salon. Et pour l'occasion, il avait invité deux chroniqueurs, Gilles Verdez et Matthieu Delormeau. Ce cadre très intimiste a permis d'avoir des discutions plus calmes qu'à l'accoutumé.

Matthieu Delormeau s'est confié pendant plusieurs minutes sur la dispute qu'il a avec son père depuis maintenant deux ans.

Plein d'émotion, ce dernier explique avoir peur de passer à côté de quelque chose. C'est pourquoi Cyril Hanouna lui a ordonné d'appeler son père pour mettre fin à tout ça.

Matthieu Delormeau en a également profité pour passer un message à son collègue, Jean-Michel Maire. Ce dernier est en confinement plus restreint étant donné qu'il est soupçonné d'être positif au coronavirus.

"Je n'ai qu'une envie c'est le prendre dans mes bras"

"Jean-Michel est tout seul chez lui. Effectivement, on soupçonne qu'il l'ait (le coronavirus, ndlr). Il a des courbatures, il est fatigué, il a du mal à serrer le poing, il a de la fièvre. Ça fait quatre jours, je l'ai au téléphone et je me rends compte d'un truc tout bête pour lui comme pour d'autres personnes... Je n'ai qu'une envie c'est d'aller le voir, de le prendre dans mes bras mais là il est tout seul chez lui, ses voisins ne peuvent pas venir, sa soeur ne peut pas venir, sa fille ne peut pas venir, je ne peux pas venir".

Matthieu Delormeau, ancien assistant d'une grande actrice, ajoute ensuite : "Quand vous êtes au plus mal, quand vous êtes seul, que vous avez de la fièvre que vous avez pas le moral parce qu'il est un peu dépressif et vous êtes condamné à être seul... Je l'appelle souvent, Kelly l'a appelé aussi, on l'appelle dans l'équipe, on lui envoie des sms... Je pense à lui et aux autres. Quand vous avez la maladie personne peut venir vous voir. (...) Ça crée de la maladie qui crée de la dépression. C'est très très dur."

Par J.F.