Coronavirus : Michel Cymes adresse un message à ses confrères du corps médical

Si la France traverse un épisode inédit, le corps médical est mobilisé tous les jours pour venir à bout de la pandémie de coronavirus. Face au manque de moyens des soignants, des élans de solidarité se créent. L’épidémie continue de se propager sur le territoire et de faire des victimes. Les chaînes de télé évoquent au quotidien cette crise sanitaire. Le médecin le plus connu du petit écran, Michel Cymes est très sollicité. Mais sa présence sur le petit écran se fera plus rare désormais car il a annoncé être volontaire pour soulager les infirmières dans l’hôpital dans lequel il travaille. Jeudi 26 mars, il était invité de "Vous avez la parole" et s’est adressé à ses confrères.

"On inverse les rôles"

Dès le début de l’émission présentée par Léa Salamé, Michel Cymes – qui a poussé quelques coups de gueule – a tenu à envoyer un message fort. "Je m’adresse à mes confrères en disant qu’ils doivent se poser les mêmes questions que je me suis posées en disant ‘A quoi on va servir ? Est-ce qu’on ne va pas être un poids mort dans le service de réanimation ?’" Puis il précise, "L’idée est de soutenir le personnel infirmier, on ne s’improvise pas réanimateur". Dès ce vendredi, Michel Cymes sera présent à l’hôpital et, cette fois, ce sont les infirmières qui vont lui dire quoi faire et non le contraire, "des infirmières vont m’aider à faire des choses qui peuvent être utiles pour les soulager (…) on inverse les rôles". Face à la mobilisation de ses confrères, Michel Cymes partage son admiration : "Je trouve cela extraordinaire ce dévouement et cette responsabilité du corps médical".

Par Valentine V.