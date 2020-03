Coronavirus : Michel Cymes dévoile son nouveau rôle pour aider à l'hôpital

Michel Cymes va devoir délaisser un peu plus les plateaux de télévision. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le médecin accumule les apparitions à l'écran pour commenter cette actualité et livrer ses conseils. Alors qu'il a vu ses consultations ORL à l'hôpital européen Georges-Pompidou annulées suite aux mesures sanitaires, Michel Cymes va pouvoir reprendre le chemin de l'hôpital. Présent dans C à vous ce mercredi 25 mars, le médecin a annoncé reprendre du service pour aider les infirmières. "Mes consultations et toutes celles du service ont été annulées pour des raisons de sécurité. Tous les jours, je recevais un mail de mon chef de service pour me dire si le lendemain on avait besoin de moi ou pas, notamment aux urgences", a-t-il expliqué.

"Je vais le faire, bien évidemment"

"L’idée, c’était d’aller soulager les urgentistes et les réanimateurs qui n’en pouvaient plus. En tant que médecins, pour recevoir les patients et faire le tri entre ce qui était grave et ce qui ne l’était pas. Pour l’instant, on n’avait pas besoin d’y aller", a raconté Michel Cymes qui a reçu ce mercredi 25 mars une demande pour se rendre à l'hôpital. "Cet après-midi, j’ai reçu un mail me demandant si j’étais volontaire pour faire des soins infirmiers au sein des services dans lesquels les infirmières sont à bout. Je trouve ça extraordinaire. Je vais le faire, bien évidemment, comme tous mes confrères volontaires", a assuré le médecin qui pourra faire des "perfusions, des aides". "On attend de savoir où il faut aller, quand", précise-t-il prêt à venir en aide.

Par Marie Merlet