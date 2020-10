Coronavirus : Michel Cymes dézingué par TPMP après ses propos sur le port du masque

Les propos de Michel Cymes sur le port du masque ne font pas l’unanimité. Pour cause, le médecin le plus connu du PAF a estimé samedi 10 octobre dans l’émission "On est en direct" sur France 2 que le port du masque n’était pas utile pour lutter contre le coronavirus. "Moi, par exemple, je ne porte pas de masque dans la rue, parce que j’estime que ça ne sert à rien, sauf si on est dans une rue bondée, parce que commerçante, parce qu’on croise pleins de gens", a-t-il expliqué face à Laurent Ruquier. Michel Cymes s’est aussi montré divisé au sujet du comportement à adopter pour lutter contre la pandémie. "Alors ça dépend, soit vous êtes complètement radical, en vous disant ‘Si moi j’ai le virus sans le savoir parce que je suis asymptomatique, et que j’embrasse ma femme je risque de lui refiler’, alors vous n’embrassez plus personne, vous ne rencontrez plus personne, et même vous ne parlez plus à personne", a-t-il dit.

"Michel Cymes, c’est une pompe à vélo"

Des propos qui ont valu un débat sur le plateau de "Touche pas à mon poste" ce lundi. Les chroniqueurs de Cyril Hanouna se sont montrés choqués par l’avis de Michel Cymes. Benjamin Castaldi a estimé les propos de Michel Cymes "dangereux". "Je pense que depuis six mois, ce que l’on sait sur le Covid-19, c’est qu’en fait, on ne sait pas grand chose. On nous a dit de porter un masque. (…) Pourquoi aller dire ça ? Je trouve ça vraiment dangereux. Et il y a une chose dont on est à peu près sûr aujourd’hui, c’est que le masque protège", a déclaré le chroniqueur de Cyril Hanouna. De son côté, l'ancien candidat de "La Star Academy" Jean-Pascal Lacoste n’a pas mâché ses mots. "Michel Cymes, c’est une pompe à vélo. C’est un rigolo", a-t-il affirmé avant de continuer : "Ce n’est pas un médecin. Il est médecin comme moi je suis chanteur. Il dit que des conneries, il ne faut pas l’écouter". Voilà qui est dit !

Par Matilde A.