Coronavirus - Michel Cymes : pourquoi il regrette ses propos sur l'épidémie

Dimanche 15 mars, Michel Cymes a poussé un coup de gueule à l'encontre de Nadine Morano lors d'une émission spéciale liée aux résultats du premier tour et diffusée sur France 2. Le médecin n'a pas apprécié les propos qu'elle a tenus sur la crise du coronavirus. En effet, elle a accusé le gouvernement de minimiser la situation. "La situation est déjà assez compliquée comme ça. Les réseaux sociaux sont plein de fake news pour ne pas entendre quelqu'un qui se dit responsable politique faire croire que la situation est beaucoup plus grave qu'on ne veut bien le dire", a-t-il dit.

Et de poursuivre : "On est dans un pays démocratique. Les chiffres sont rendus publics. Tous les médecins, les épidémiologistes savent exactement le nombre de morts et de personnes touchées. Tenir des propos comme ça, c'est d'une grande irresponsabilité parce que ça rajoute encore à l'angoisse et cette notion de complotisme".

"Le message n'est pas bien passé"

Lundi 16 mars, Michel Cymes était l'un des invités d'Anne-Elisabeth Lemoine dans "C à Vous", l'émission qu'elle présente quotidiennement sur France 5. L'ancien présentateur du "Magazine de la santé" en a profité pour analyser l'approche qu'il a eu dans les médias sur la crise. Une déclaration qu'il a faite après avoir visionné les images de ces Français qui, le week-end dernier, se sont réunis dans les lieux publics, ne prenant pas en compte les mesures du gouvernement. "Ca veut dire que probablement, le message n'est pas bien passé. Voilà, je fais mon mea-culpa aussi. J'ai probablement trop rassuré les Français", a-t-il confié.

"Mais en même temps, comment les inquiéter, peut-être de façon excessive, alors qu'on n'avait pas de donnée épidémique il y a quinze jours ou trois semaines qui permette de dire que ça allait être aussi catastrophique qu'aujourd'hui", a-t-il poursuivi. Pour rappel, le 3 mars dernier, Michel Cymes proposait sur France 2 une émission spéciale sur le coronavirus.

Par Non Stop People TV