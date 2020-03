Coronavirus : Michel Cymes remet Nadine Morano à sa place

La pandémie de coronavirus est sur toutes les lèvres. Samedi 14 mars, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la fermeture de "tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays" et le passage au stade 3 en France dans le plan de lutte contre le covid-19. C’est dans ce contexte que s’est déroulé le premier tour des élections municipales le lendemain. Si l’abstention a battu des records, le coronavirus a eu sa place dans les débats. Dimanche 15 mars, France 2 a fait une émission spéciale liée aux résultats du premier tour avec des invités sur le plateau qui se sont succédés. Michel Cymes a pris la parole pour dénoncer les propos que Nadine Morano a tenu plus tôt dans la soirée. Le plus connu des médecins du petit écran était visiblement en colère et ne l’a pas caché.

"Tenir des propos pareils c’est d’une grande irresponsabilité"

Alors que Nadine Morano avait accusé le gouvernent de minimiser la situation vis-à-vis de la pandémie de coronavirus, Michel Cymes a poussé un coup de gueule. "La situation est déjà assez compliquée comme ça. Les réseaux sociaux sont plein de fake news pour ne pas entendre quelqu’un qui se dit responsable politique faire croire que la situation est beaucoup plus grave qu’on ne veut bien le dire" débute Michel Cymes. Puis il continue, "On est dans un pays démocratique. Les chiffres sont rendus publiques. Tous les médecins, les épidémiologistes savent exactement le nombre de morts et de personnes touchées. Tenir des propos comme ça c’est d’une grande irresponsabilité parce que ça rajoute encore à l’angoisse et cette notion de complotisme". Michel Cymes précise alors qu’il parle et donne son avis en tant que médecin et non de présentateur qui se doit d’être neutre. Et conclue par : "En tant que médecin, c’est insupportable d’entendre des propos comme ça de la part de quelqu’un qui se dit responsable".

Par Non Stop People TV