Coronavirus - Michel Cymes : son coup de gueule contre Nicolas Dupont-Aignan

Alors que les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits et que l'on a appris la contamination du ministre de la culture, le coronavirus est plus que jamais sur toutes les lèvres. Interpellé sur des personnalités qui pourraient faire de la mauvaise politique en utilisant le coronavirus, Michel Cymes a tenu une chronique sur RTL mardi 10 mars. Il fustige le comportement de Nicolas Dupont-Aignan. Et ça commence fort : "Je peux vous dire que l'on tient un champion dans la personne de Nicolas Dupont-Aignan. Vous vous rappelez cette scène dans un film resté célèbre, 'Le dîner de cons' pour ne pas le nommer où Thierry Lhermitte incrédule les yeux écarquillés s'adresse au regretté Jacques Villeret pour lui dire 'Mais vous ne vous arrêtez donc jamais vous ?' Eh bien ce matin j'ai envie de me tourner vers Monsieur Dupont-Aignan pour lui dire la même chose, 'Vous ne vous arrêtez donc jamais ?'"

"Tenter de faire de la basse politique en se servant du coronavirus"

Ce que le médecin le plus connu du petit écran reproche à l'homme politique, c'est : "De tenter de faire de la basse politique en se servant du coronavirus car on l'a entendu (…) s'en prendre au gouvernement. En haut prétexte qu'il aurait livré au personnel soignant des masques inadaptés. Et on l'a vu (…) faire sa petite vidéo dans laquelle il démontrait que le masque était inefficace et pour cause, le masque il le portait à l'envers ! A l'écouter c'est tout juste s'il ne l'avait pas fait exprès pour faire le buzz". Un comportement que Michel Cymès, qui a présenté une émission consacrée au coronavirus où il répondait aux questions des téléspectateurs, ne tolère pas.

Le présentateur de "Ça ne sortira pas d'ici" a un avis bien tranché : "Je ne trouve même pas ça minable, je trouve cela irresponsable parce que ça alimente une anxiété contre laquelle toutes les bonnes volontés se battent (…) d'ailleurs plutôt bien pour l'instant. Si vous vouliez faire de la politique, ce n'était ni le moment, ni le lieu, ni le bon sujet". Il précise que le comportement de Marine Le Pen aurait pu être dénoncé, "J'aurais pu citer également Marine Le Pen qui pense que les frontières c'est comme une porte ou une fenêtre sur laquelle il suffit de mettre une moustiquaire pour empêcher les virus de passer".

Par Non Stop People TV