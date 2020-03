Coronavirus - Michel Drucker : ce geste que sa fille l’oblige à adopter

Lundi 16 mars, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé des mesures de confinement mises en place dès le lendemain à midi pour limiter la propagation du covid-19. Ainsi, l’activité du pays est ralentie sauf pour le personnel de santé qui fait face à une terrible épidémie. Dans ce contexte, de nombreuses émissions et séries ont été arrêtées. Seules quelques programmes sont encore en direct comme "C à vous" qui recevait Michel Drucker par Skype jeudi 19 mars. L’animateur de 77 ans a pris au mot les mesures de confinement et s’est isolé dans le sud de la France après avoir enregistré ses dernières émissions à temps. Il a d’ailleurs confié un geste que sa fille l’obligeait à adopter en période d’épidémie…

"Tout le temps je fais attention"

Présent virtuellement dans "C à vous", Michel Drucker a joint le geste à la parole lorsque Anne-Elisabeth Lemoine déclarait, "En vous connaissant un tout petit peu Michel, on sait que vous avez dû prendre certaines précautions…" Michel Drucker a alors répondu d’un simple "Voilà" tout en levant les mains et dévoilant une paire de gants. Une réponse qui a fait rire la présentatrice et les personnes présentes sur le plateau. Michel Drucker a alors fait une confidence. "J’ai une fille, Stéphanie, qui m’oblige à porter des gants tout le temps. Tout le temps je fais attention". Puis de confier : "Michel Cymes sait que je suis fils de médecin et frère de médecin, mon frère est épidémiologiste donc je l’ai au téléphone assez souvent. Et je fais très attention comme tous les Français". Michel Drucker a alors lancé un message : "Il faut rester chez soi, ce n’est pas facile mais il faut rester chez soi".

Par Valentine V.