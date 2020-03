Coronavirus : Michel Drucker, très inquiet, a quitté Paris pour s'isoler dans le sud

Depuis mardi 17 mars 12 heures, les Français sont soumis à un confinement strict. Afin de limiter la propagration du covonavirus, les Français doivent rester chez eux. Les sorties sont limitées au strict minimum et il faut être en mesure de présenter une attestation sous peine de se voir infliger une amende. Ainsi, dès lundi soir, la capitale s'est vidée de ses habitants. Michel Drucker a suivi le mouvement, comme il l'explique au journal Midi Libre.

L'animateur de 77 ans a très peur du coronavirus

"J'ai eu le temps de quitter Paris lundi soir très tard, après avoir enregistré de justesse mes émissions", explique l'intéressé. L'animateur de 77 ans a très peur du coronavirus Covid-19. "Je me mets en stand-by et je fais très attention, j'ai des gants, j'ai du gel, je prends ma température comme tout le monde et, en plus, je suis hypocondriaque. Je vais faire un peu d'exercice, seul évidemment", continue Michel Drucker.

De part son ascendance, il est très sensibilisé au problème. "Je suis fils et frère de médecin, je sais qu’il ne faut pas plaisanter avec cette épidémie", indique-t-il visiblement très très inquiet. "Mon frère est épidémiologiste, j’ai su très très tôt qu’il ne fallait pas plaisanter avec ça. Mais on n’a pas mesuré la vitesse de la propagation, c’est une vraie interrogation. Et il y a une deuxième inquiétude : quand, sur le plan médical et sanitaire, nous serons parvenus à diminuer cette épidémie et éventuellement l’annuler complètement, un choc économique va suivre. Cet été va être compliqué."

