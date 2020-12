Coronavirus : Michel Onfray contaminé, le philosophe dans un état difficile

Plutôt discret ces dernières semaines, Michel Onfray a finalement donné de ses nouvelles par le biais de Stéphane Simon, co-créateur de la revue Front populaire et collaborateur du philosophe. Avec l’accord de Michel Onfray, Stéphane Simon a fait des révélations sur la santé de son ami, qui a malheureusement contracté le coronavirus. C’est lors d’un déplacement dans le Haut-Karabakh en Arménie le 16 novembre dernier que Michel Onfray a ressenti les premiers signes de la maladie : "Michel avait froid, avait des frissons, il n’allait pas bien pendant toute la journée de transports". Pourtant, le test réalisé par Michel Onfray à l’aéroport de Roissy était négatif : "Nous ne savons pas très bien où Michel a pu attraper cette saleté".

"Son état de santé n’est pas bon du tout"

Un véritable coup dur pour Michel Onfray, qui serait depuis dans un état difficile. Le philosophe de 61 ans aurait "de très grosses fièvres, (…) de très fortes migraines et des douleurs abdominales terribles". Malgré une "fatigue extrême", Michel Onfray n’est pas hospitalisé car son taux d’oxygénation est "très correct". Il est tout de même "alité (…) avec beaucoup de difficulté pour se déplacer". Face à sa maladie, Michel Onfray serait dans l’incapacité à lire et écrire, et ferait également des cauchemars : "Son état de santé n’est pas bon du tout". Malgré un état de santé alarmant, Stéphane Simon a tenu à rassurer les fans du philosophe : "Évidemment, Michel n’est pas aux abois, mais il n’est pas en bonne santé et nous lui souhaitons tous des vœux de prompt rétablissement".

Quelques jours avant la sortie du numéro 3 de Front Populaire, @StephaneSimon_1, co-créateur de la revue, a une importante information à vous donner. Elle concerne la santé de Michel #Onfray https://t.co/NSOtnZabO7 — @FrontPopOff (@FrontPopOff) December 1, 2020

Par Alexia Felix