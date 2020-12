Coronavirus : Michel Onfray testé positif, il raconte sa terrible expérience

Le coronavirus continue de sévir en France. Et ce jeudi 17 décembre, les Français ont appris qu’Emmanuel Macron a été testé positif à son tour. Face à la nouvelle, l’équipe des Grandes Gueules a décidé de revenir sur ce sujet, avec la complicité, entre autres, de Michel Onfray. Le philosophe, invité pour évoquer son dernier essai, a tenu à apporter son soutien à Emmanuel Macron : "Je n'aime pas beaucoup l'homme politique, mais il faut être solidaire. Je lui souhaite la forme la plus bénigne qui soit, presque une forme asymptomatique. On n'a pas intérêt à avoir un chef d'État qui, comme moi, se retrouve trois semaines au fond de son lit, sans pouvoir lire, écrire, compter, penser, victime d'hallucinations".

Contaminé il y a plusieurs semaines par le coronavirus, Michel Onfray est revenu pour la première fois sur ses symptômes particulièrement sévères : "On fait des nuits qui durent douze heures et puis, quand on se réveille, on redort par bloc de deux heures. On est dans un état d'hallucination. Je pense que c'est le mot qui convient bien".

"Je me dis que je vais peut-être mourir"

Michel Onfray a poursuivi son terrible témoignage : "À un moment donné, je sens grésiller, pétiller dans mon cerveau. Très exactement là où j'avais fait un AVC. À 3h du matin, vous vous réveillez avec ces espèces de court-circuits dans le cerveau et vous vous dites : 'Ça sent mauvais. J'ai vraiment l'impression que ça va partir'. Et une deuxième fois avec les douleurs de l'infarctus".

Le philosophe a d’ailleurs ressenti cette sensation il y a peu, alors qu’il est aujourd’hui guéri : "Je suis d'un seul coup debout, sorti de mon lit avec cette idée que je pense que ça va être terminé (...) Je vais dans la salle de bains, je ne sais pas trop pourquoi et je me dis que je vais peut-être mourir". Tout au long de sa maladie, Michel Onfray a même eu des pensées suicidaires : "J'habite au cinquième étage. Et je me dis : 'À quoi ressemble ma vie ? À rien du tout. Ma vie est nulle. À quoi bon continuer ?' Alors que je ne suis pas du tout suicidaire. Je peux comprendre qu'il puisse y avoir des espèces de bouffées délirantes (...) On est entre 39,5 et 40°C, non stop, nuit et jour. C'est le délire du cerveau".

Par Alexia Felix