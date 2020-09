Coronavirus - Michèle Bernier : son coup de gueule face à la crise du spectacle

Le confinement a eu un impact sur les projets de Michèle Bernier. En effet, l'actrice a dû reporter plusieurs dates de sa tournée à la fin de l'année 2020. En attendant de la revoir sur scène, ses fans ont pu l'entendre lundi 14 septembre sur les ondes d'Europe 1 dans l'émission "Ça fait du bien" animée par Anne Roumanoff. Lors de cet entretien, la comédienne est revenue sur la crise du coronavirus, notamment sur les conséquences qu'elle a eue sur la fermeture des salles de spectacle.

"C'est très angoissant pour tout le monde. C'est angoissant pour nous, les gens qui travaillent dans ces métiers. Ils sont nombreux. Il n'y a pas seulement les artistes (...) Il y a beaucoup de gens qui sont techniciens, de jeunes acteurs (...) des gens qui louent leur salle (...) Il y a des gens qui souffrent en ce moment", a-t-elle confié.

"On est tous suspects d'être malades"

Dans la suite de l'entretien, Anne Roumanoff a demandé à Michèle Bernier si elle était énervée de voir "qu'on laisse les gens aller dans les trains, les avions et pas dans les salles de spectacles". "On est tous suspects d'être malades. En même temps, on rentre dans des métros... J'ai pris le train plusieurs fois quand je tournais à Marseille (...) Je ne sens pas de différence. S'il y avait des acteurs qui jouaient pendant 3h20 pendant qu'on prend le train, personne ne dirait rien alors que fermer les théâtres, faire des distanciations, c'est extrêmement compliqué. Puis c'est donner l'idée que le spectacle est un endroit, un cluster absolu et obligatoire alors que pour l'instant, il n'y a rien eu (...) Il y a un vrai problème avec ça", a-t-elle répondu.

L'actrice de 64 ans a ensuite lancé un appel à l'attention des spectateurs. "N'ayez pas plus peur de venir au théâtre que d'aller prendre le train (...) Il ne vous arrivera pas plus au théâtre que dehors (...) On donne toujours des images qu'on a envie de donner au spectateur. On est en train de lui dire : "Reste chez toi, ne vis plus, sois masqué, ne parle plus aux gens" alors qu'on sait très bien qu'humainement, on est incapable de ça".

Par Non Stop People TV